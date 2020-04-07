Абхазия закрыла границу с Россией

07.04.2020, 16:53, Новости дня

С 8 апреля для всех категорий граждан закрывается граница Абхазии с Россией. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности президента республики Валерий Бганба, информирует пресс-служба главы государства.

«Ограничить с 00 часов 00 минут 8 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года въезд в республику Абхазия всех категорий граждан через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе», – говорится в сообщении на сайте президента.

Исключение составят лишь работники дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Абхазии, военнослужащих пограничного управления ФСБ РФ в Абхазии, объединенной российской военной базы, а также водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки.

В Абхазии введено чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса, на данный момент в республике не выявлено ни одного случая заболевания.

В конце марта Абхазия закрыла границу с Россией для въезда иностранцев в связи с коронавирусом.

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