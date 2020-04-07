Уровень домашнего насилия в ЕС вырос на треть из-за коронавируса

07.04.2020, 16:53, Новости дня

Уровень домашнего насилия в ряде стран Евросоюза вырос на треть после введения мер изоляции в связи с коронавирусом, говорится в коммюнике Европейского парламента.

«Как в мире, так и в ряде стран ЕС отмечается рост на треть случаев домашнего насилия в первые недели после введения мер изоляции», – сказано в документе, передает РИА «Новости».

В ЕП пояснили, что женщины, сталкивающиеся с домашним насилием, в результате принятых мер изоляции, вынуждены находиться рядом с обидчиком, практически не имея возможности просить о помощи.

«Предстоящие дни и недели станут особенно опасными для женщин. Мы все сталкиваемся с серьезными психологическими вызовами из-за изоляции или карантина, но женщины, а зачастую и дети, проживающие в небезопасном доме, сталкиваются с особенно сильным стрессом», – сказала председатель комитета по защите прав женщин Эвелин Регнер.

По ее словам, на данном этапе государствам ЕС необходимо уделить особое внимание вопросам домашнего насилия. «Это означает наличие простых способов оповещения полиции, таких как SMS или чат, использование «закодированных слов» при общении с медиками и фармацевтами», – сказала парламентарий.

По мнению Регнер, ЕС также должен помочь государствам, в том числе финансово, в вопросах расширения возможностей центров по защите женщин от домашнего насилия.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.