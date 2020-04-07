Синтия Никсон дала большое интервью: о сыне-трансгендере, бисексуальности и “Сексе в большом городе”

07.04.2020, 16:50, Разное

В новом эпизоде YouTube-шоу Шаиняна Straight Talk With Gay People, озаглавленном “Синтия Никсон: Луч света в большом городе”, актриса и политик рассказала о самых ярких событиях, которые случились в ее жизни за последние несколько лет. Напомним, помимо карьеры в кино и на телевидении Синтия Никсон также уже давно увлечена политикой, а в 2018 году она выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка. В ее личной жизни за это время также произошли кардинальные перемены. Сын Синтии от гражданского брака с Дэнни Мозесом, Сэмюэл Мозес, родившийся девочкой по имени Сэф, совершил переход и стал трансгендером. О том, как она приняла новый статус своего ребенка, Синтия подробно рассказала в интервью:

Сейчас ему 23 года, а о своей трансгендерности он рассказал мне, когда ему было 18. Поначалу я не приняла этого. Он прошел через столько фаз преображения и переодеваний: в детстве любил одеваться принцессой, во время полового созревания вдохновлялся образами Дженис Джоплин, тинейджером он прошел через французский период… Мне эта тяга была совершенно непонятна. Уже тогда он посещал психотерапевта – того же, к которому ходит и сейчас и к которому я тоже ходила, пытаясь понять своего ребенка. Она сказала то, что мне очень помогло: “Во время взросления мы все ищем свой стиль и примеряем разные образы. Нам с вами это интересно делать. Но для трансгендерного человека это не побочная линия сюжета, а основная. И он будет примерять эти разные виды женственности, до последнего пытаясь доказать самому себе, что он не транс”. Я ответила: “Но разве это не значит, что он не является трансгендером?”. И она сказала: “Нет: именно таким образом он ищет путь к себе, проигрывает разные версии, пытается переделать себя, прежде чем бросить все попытки и признать правду”.

Синтия с сыном Сэмюэлом

Моя возлюбленная никогда не встречалась с мужчинами. Но я видела ее фото до ее каминг-аута: она была суперженственной. Надевала платья, которые так ненавидела, красила ресницы, носила длинные волосы. Это была ее последняя попытка сказать самой себе “Может, я могу быть гетеросексуальной женщиной” перед окончательным признанием, что это не так и что это тоже нормально. И я чувствую и вижу, что Сэмюэл – после того, как он совершил переход – стал намного счастливее. И еще я пришла к заключению, что не мне решать, правильно это или нет. Он сам себе эксперт.

Актриса также рассказала и о своей личной истории: каминг-ауте, который она совершила в 2004 году в начале отношений с общественным деятелем Кристин Маринони. Напомним, что до этого она состояла в гетеросексуальных отношениях с преподавателем английского языка Дэнни Мозесом, от которого родила двух детей: Сэмюэла (ему 23 года) и Чарльза Иезекиля (ему 18).

Мне кажется, то, что я признала, что являюсь лесбиянкой, мало повлияло на мою карьеру. К тому же для женщин все это выглядит несколько иначе, чем для мужчин. Да и возраст, и место, в котором я находилась в тот момент… меня никогда не брали на роли какой-то сексуальной девушки и подруги главного героя в блокбастерах. В кино, в отличие от телевидения, очень многое связано с воплощением мечты, поэтому, когда вы видите привлекательных людей, которые по сюжету должны быть влюблены друг в друга, вы хотите верить, что и в реальности это может быть именно так.

На момент моего признания в 2004 году со мной уже долгие годы была один и тот же агент. И когда мы начали встречаться с Кристин, агент сказала, что нам нужно нанять человека по связям с общественностью, а тот, в свою очередь, сказал, что мы никому об этом романе не скажем. В тот момент это казалось нормальным, потому что я была только в начале отношений. Но прошло время, и я поняла, что у нас с Кристин все серьезно, пиарщик же продолжал говорить “Нет”. В итоге мы уволили его, пресса же продолжала спрашивать, почему я появляюсь вместе с Кристин на мероприятиях. Тогда мой агент наняла пиарщицу, которая сама является лесбиянкой и представляет Эллен Дедженерес. Я все ей рассказала, и она предложила: “А почему бы вам просто не подтвердить, что у вас роман?”. Это как если бы мне кто-то сказал, что Санта-Клаус существует – я так обрадовалась! Но, конечно, на этом все не закончилось: на нас открыли охоту папарацци, за родителями Кристин начали следить, я появилась на куче обложек таблоидов… Но в итоге со временем все успокоились – года за два.

Синтия и Кристин Маринони

С Кристин Синтия зарегистрировала отношения в 2012 году, пара воспитывает общего ребенка – рожденного в 2011 году Макса Эллингтона Никсон-Маринони. При этом в разговоре с Кареном Синтия упоминает, что младшего сына они с возлюбленной “завели вместе с гей-парой, живущей по соседству” с ними в Нью-Йорке. Возможно, имеется в виду, что соседи помогают им с воспитанием мальчика. Кстати, Большое яблоко Синтия очень любит, и именно поэтому, по ее словам, несколько лет назад решила уйти в политику.

Победить на выборах в губернаторы города – эта цель с самого начала казалась мне очень далекой. Я и не надеялась, что могу победить, но старалась изо всех сил представить оппоцизицию действующему губернатору, показать, какие изменения мы можем привнести в Нью-Йорк. И действительно появилось больше внимания к проблемам, о которых я говорила. Мы вернули сенат города демократам и провели много законопроектов за прошлый год: инвестирование в “зеленую” энергию, окончание наличного залога, было много всего.

Также Никсон активно борется за такой законопроект как легализация марихуаны, но пока еще не одержала в этом плане победу:

Дело в том, что с 1980-х у нас было то, что Рональд Рейган и его жена называли войной с наркотиками. Но в действительности, какими бы не были их мотивы, на практике они оказались попыткой закрыть как можно больше афроамериканцев на продолжительные сроки в тюрьме. Это было формой общественного контроля. Сейчас же марихуану потребляют люди всех рас и национальностей, но среди арестов, связанных с ее употреблением, 80% по-прежнему приходится на афроамериканцев. И поэтому я считаю, что легализация марихуаны – это хорошее дело, которое положит конец этому ущемлению прав.

Не обошлось это интервью и без обсуждения прославившего Синтию на весь мир сериала. Актриса рассказала о том, почему, на ее взгляд, “Секс в большом городе” стал культовым проектом и во многом актуален до сих пор:

Самая главная идея сериала в том, что женщины не то чтобы смертельно хотят выйти замуж. Это не смысл их существования и не единственная цель жизни. Мы говорили о женщинах не только в Нью-Йорке, но и во всем мире – о женщинах, у которых есть карьера, своя жизнь, которой они наслаждаются, противозачаточные. И они не сидят у телефона и не ждут, что им позвонит мужчина и позовет их на свидание. Да, возможно, Шарлотта более сфокусирована на отношениях с мужчинами и мечте стать матерью – но ведь и она не так уж плохо проводит время в сериале. И часто спорит с подругами по этому поводу. Керри же мечтает найти великую любовь в противовес необходимости иметь кольцо на пальце или детей.

Синтия Никсон в роли Миранды в сериале “Секс в большом городе”Про свою же героиню Миранду актриса сказала следующее:

С годами я чувствую, что стала больше похожа на Миранду, а она стала больше похожа на меня. Когда мы начали снимать “Секс в большом городе”, я уже была матерью и находилась в долгосрочных отношениях, а у моей героини не было ни того, ни другого. В какой-то момент сериала у нее это появилось, и мы приблизились друг к другу. Я всегда говорила, что думаю, но под влиянием Миранды стала еще более открытой. Это произошло еще и из-за возраста: на момент съемок мне было немного за 30, и к этому возрасту многие женщины уже находят свой голос. Я думаю, что если этому обретению голоса когда-то и суждено произойти, то как раз в 30 с небольшим. Я не устала от того, что люди ассоциируют меня с этим персонажем, потому что и сама Миранда не устаревает. Я восхищаюсь ею: она умная, сильная и очень верная. Я люблю все эти людские качества.