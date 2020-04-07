Претенденты проекта «Волонтеры Конституции» сдадут «Гражданский экзамен»

07.04.2020, 16:28, Новости дня

Более 100 тыс. претендентов на участие в проекте «Волонтеры Конституции» пройдут специальное обучение и сдадут «Гражданский экзамен» на знание Конституции.

С 6 по 20 апреля все зарегистрированные на сайте волонтерыконституции.рф пользователи пройдут специальное онлайн-обучение и сдадут «Гражданский экзамен» на знание Конституции. При прохождении онлайн-курса участникам проекта «Волонтеры Конституции» будет предложено пройти тест по ссылке гражданскийэкзамен.рф/start/, состоящий из 56 вопросов, посвященный предлагаемым поправкам в главный закон страны. По его завершению на почту волонтеру придёт именной сертификат, подтверждающий прохождение экзамена.

«Проект «Гражданский экзамен» имеет своей миссией укреплять и развивать современное гражданское самосознание. Новейшие поправки в Конституцию просто уточняют, конкретизируют уже содержащиеся в ней смыслы», – сообщил философ, автор проекта «Гражданский экзамен», Сергей Волобуев, слова которого приводятся в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Вместе с дистанционным курсом, посвященным роли конституции и сути предлагаемых поправок, мы также подготовили тест, состоящий из 55 вопросов, которые были составлены на основании предложенных президентом страны и рабочей группы народа РФ изменениях в основной закон. Нам важно, чтобы все волонтеры были максимально подготовлены и разбирались в содержании предлагаемых поправок, поэтому прохождение «Гражданского экзамена» является неотъемлемой частью их обучения», – добавил председатель совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Проект «Гражданский экзамен» является партнером Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». Это цифровая образовательная платформа, агрегатор актуальных знаний в области гражданского образования, а также цикл массовых общественно-просветительских акций. Сдать «Гражданский экзамен» волонтеры смогут до 20 апреля. Впервые экзамен прошел в декабре 2019 года и охватил 200 тыс. человек.