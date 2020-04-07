Космический корабль Dragon успешно отстыковался от МКС

07.04.2020, 16:48, Новости дня

Американский космический корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция шла на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Как стало известно, дистанционный манипулятор Canadarm-2 по команде операторов из Центра управления полетом в Хьюстоне отвел корабль от стыковочного узла на американском модуле Harmony.

За ходом операции с борта МКС наблюдал астронавт НАСА Эндрю Морган. Через шесть часов корабль должен совершить приводнение в Тихом океане у побережья Калифорнии, передает ТАСС.

Ранее в РФ стартовую платформу Odyssey плавучего космодрома «Морской старт» успешно пришвартовали на территории Славянского судоремонтного завода.