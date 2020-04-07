 

СК возбудил дело из-за фейка о «созданном в России» коронавирусе

07.04.2020, 16:48, Новости дня

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с распространением фейка о коронавирусе, в котором сообщается, что эту болезнь якобы создали в государственном научном центре «Вектор».

«Один из пользователей социальной сети Twitter разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор», после чего путем взрыва умышленно распространен на территории РФ и КНР. Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления личности пользователя и сбору доказательств.

Президент Владимир Путин утвердил поправки в УК РФ о лишении свободы на срок до пяти лет за распространение заведомо ложной информации, которое привело к тяжким последствиям.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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