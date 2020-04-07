Названы самые бесполезные в эпоху коронавируса профессии

07.04.2020, 16:47, Новости дня

Туризм и ресторанный бизнес несут колоссальные потери.

Коронавирус сильно ударил по ряду профессий. Эксперты HeadHuner выяснили, по каким именно.

Одними из наиболее пострадавших сфер экономики стали туризм, ресторанный и гостиничный бизнес. Некоторые специальности COVID-19 на время практически уничтожил. В связи с пандемией оказались не нужны официанты, в меньшей степени – повара. Сократился спрос на администраторов, охранников, уборщиков. При этом в начале года вакансии в сфере «рестораны» и «гостиничный бизнес» росли. В марте же произошел спад.

В течение трех недель «официант» пользовался в 10 раз меньшим запросом на популярном сервисе поиска работы Worki.

HeadHunter составил топ самых невостребованных вакансий марта: официант, ивент-менеджер, офис-менеджер, горничная, секретарь и фитнес-тренер.

Снизился, как ни странно, и спрос на медсестер. При этом их средний оклад вырос на 9% – до 36,1 тысячи рублей в России и 42,3 тысячи рублей по Москве.

Ранее стали известны напротив – самые востребованные профессии во время пандемии.

Напомним, что Конфедерация профсоюзов запустила петицию в защиту россиян и мигрантов.