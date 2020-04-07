У главврача онкодиспансера в Перми нашли коронавирус. Он был в Турции, но не стал уходить на карантин

07.04.2020, 16:44, Новости дня

У главного врача онкологического диспансера Пермского края Максима Мезенцева и его жены обнаружили коронавирус, сообщает оперативный штаб региона.

Как говорится в сообщении, в марте Мезенцев с женой вернулся из отпуска в Турции. Издание 59.ru писало, что по возвращению супруги не стали самоизолироваться; Мезенцев после отпуска вышел на работу и провел конференцию.

При этом в региональном штабе сообщили, что Мезенцевы сдавали анализы на коронавирус: первый оказался положительным, второй — отрицательным. Сейчас Максим Мезенцев помещен в карантин вместе с женой и 30 коллегами из онкодиспансера.

23 марта СК возбудил уголовное дело против главного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой: она вышла на работу, не самоизолировавшись после поездки в Испанию. Санникова стала первой пациенткой в регионе, у которой диагностировали коронавирус. Карантин ввели во всех учреждениях, которые она посещала.

Минздрав Пермского края сообщал, что проводит оценку действия Мезенцева, после чего примет “необходимые решения”, пишет “Дождь”.