Синхронное плавание. FINA отменила оставшиеся восемь этапов Мировой серии
07.04.2020, 16:42, Новости дня
Международная федерация плавания приняла решение отменить проведение всех оставшихся в нынешнем году этапов Мировой серии по синхронному плаванию из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-служба организации.
Ранее FINA перенесла соревнования на неопределенный срок. Теперь же восемь оставшихся этапов турнира точно не состоятся. Среди них и российские соревнования в Казани, запланированные на апрель 2020 года.
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