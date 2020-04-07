Синхронное плавание. FINA отменила оставшиеся восемь этапов Мировой серии

07.04.2020, 16:42, Новости дня

Международная федерация плавания приняла решение отменить проведение всех оставшихся в нынешнем году этапов Мировой серии по синхронному плаванию из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-служба организации.

Ранее FINA перенесла соревнования на неопределенный срок. Теперь же восемь оставшихся этапов турнира точно не состоятся. Среди них и российские соревнования в Казани, запланированные на апрель 2020 года.