Минфин возвращается на рынок

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07.04.2020, 16:42, Новости дня

Министерство финансов РФ возвращается на рынок госдолга. В среду для удовлетворения аппетита изголодавшихся инвесторов Минфин проведет сразу три аукциона.

В частности, будут предложены ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29013 с датой погашения 18 сентября 2030 года, ОФЗ с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 25084, объемом 20 млрд рублей и погашением 4 октября 2023 года и ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002, объемом 10 млрд 769,8 млн рублей с погашением 2 февраля 2028 года.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, добавили в Минфине.

Напомним, на фоне мартовской паники на финансовых рынках и обвального падения цен на нефть, Министерство финансов приняло решение временно прекратить еженедельные аукционы по продаже госдолга.

С тех пор ситуация на финансовых площадках стабилизировалась, а доходности ОФЗ пришли в норму.

Ранее мы сообщали, что рынок ждет возобновления аукционов. О высокой вероятности их проведения в среду 8 апреля написали аналитики сразу нескольких банков. К тому же, косвенным признаком готовящегося возвращения Минфина свидетельствовала регистрация нового выпуска ОФЗ с плавающим купоном.



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