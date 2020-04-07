 

«Аэрофлот» предупредил пассажиров из Москвы об изоляции по прилету в регионы

07.04.2020, 16:30, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» начала рассылать на почту клиентам письма, в которых информирует об обязательной 14-дневной изоляции и медицинском наблюдении пассажиров, которые прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Информируем Вас, что рядом российских регионов принято решение об обязательной 14-дневной изоляции и медицинском наблюдении пассажиров, прибывших из Москвы и Санкт-Петербурга», – говорится в тексте письма:

Отмечается, что проживающие на территории субъекта по месту прибытия пассажиры подлежат изоляции и меднаблюдению на дому или в условиях обсерватора, а проживающие на территории другого региона должны находиться в изоляции в условиях обсерватора.

«Список регионов, принявших соответствующие ограничения, постоянно меняется. Информацию следует уточнять в региональных подразделениях Роспотребнадзора накануне вылета», – говорится в письме.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о режимах изоляции, принятых в разных регионах.

Изоляцию для прибывающих из Москвы и Петербурга решено ввести в Севастополе, Томской, Иркутской областях, Красноярском крае.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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