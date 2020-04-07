 

Учёные: Запах после дождя является симбиозом членистоногих и микробов

07.04.2020, 16:30, Разное

Выходя на улицу после прошедшего дождя практически каждый человек ощущает особый запах воздуха. По словам британского учёного Марка Баттнера из Центра Д. Иннеса, данный аромат является симбиозом членистоногих и микробов.
Запах после дождя имеет научное обозначение петрикор и, по словам специалистов, его источником является продукт жизнедеятельности микроорганизмов – вещество геосмин. Последний присутствует в составе выделяющихся некоторыми растениями в засушливый период масел.

Данный растительный продукт попадает в почву, а после дождя поднимается в воздух, вследствие чего тот приобретает особенный аромат. Как объясняет британский учёный, геосмин выделяют умирающие микробы рода Streptomyces. Далее вещество поедается членистоногими – ногохвостками, которые при этом покрываются спорами бактерий и разносят их на новые территории.

Подобный симбиоз, по оценкам специалистов, в природе существует около полумиллиарда лет. Более того, бактерии Streptomyces в процессе эволюции научились синтезировать антибиотики – безвредные для ногохвосток, но смертельно опасные для других живых организмов.



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