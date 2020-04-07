Эксперт рассказал о преимуществах мыла для очищения рук от инфекции

07.04.2020, 16:30, Разное

Многих интересует, почему в рекомендациях по соблюдению мер безопасности в условиях пандемии для мытья рук на переднем плане присутствует именно мыло, а не другие антисептики. Эксперт пояснил о тех преимуществах, которыми оно обладает для удаления патогенов.

Инфекционист из Mayo Clinic доктор Грегори Поланд называет мыло наиболее эффективным средством для дезинфекции рук, и это мнение поддерживает медицинское сообщество. С его помощью хирурги подготавливаются к предстоящей операции, так как только оно позволяет говорить о 100% удалении вирусов и микробов.

Способность расщеплять кожный жир, за который пытаются прикрепиться патогены, и физическое воздействие при втирании приводят к тому, что они просто смываются проточной водой. Эффект обеззараживания у антисептиков другой, а действует он короткое время. Кроме того, при сильном загрязнении рук жидкость для дезинфекции просто не сумеет достичь кожи. Процедура мытья отработана не одним поколением медработников. Поланд советует смочить руки под струей воды, нанести мыло и вспенить его. В течение 20 секунд нужно втирать пену, не пропуская участки под ногтями, до полной обработки всех поверхностей, а уже потом смывать ее.

Во время нахождения вне дома при необходимости можно воспользоваться и антисептиком, который не гарантирует абсолютной безопасности, особенно если содержание спирта в нем меньше 60%. Гель необходимо нанести на поверхность одной руки, а затем растереть по второй и подождать до полного высыхания, советует Medicalxpress.com.