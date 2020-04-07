Нафтогаз решил предъявить новые претензии Газпрому
07.04.2020, 16:27, Новости дня
Нафтогаз намерен предъявить Газпрому новые претензии, сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
«Моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету Нафтогаза дополнительные «вопросы» к Газпрому еще на сумму 17,3 млрд долларов. В случае согласования – впереди также много работы», – сообщил Витренко в соцсетях, передает ТАСС.
30 декабря РФ и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.
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