 

Лукашенко заявил о готовности лечить людей от коронавируса

07.04.2020, 16:27, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам готов при необходимости лечить людей от коронавирусной инфекции. Эту тему он обсудил с главой минздрава Белоруссии Владимиром Караником.

«Если что-то могу для вас сделать, пожалуйста, скажите. Я уже министру говорил: «Надо, Владимир Степанович, значит, с тобой пойдкм лечить людей». Я уже говорил ему. Он говорит: пока не надо», – сообщил Лукашенко, передает БелТА.

Глава Белоруссии также отметил, что вирус нужно «победить красиво».

«Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно. Человек не должен думать, что он туда попал с этим вирусом, он смертник», – отметил Лукашенко.

Ранее Лукашенко потребовал решить проблему с обеспечением медиков и населения средствами индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса и советовал людям «выпить 100 грамм водки для профилактики».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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