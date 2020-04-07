 

Массовую встречу Благодатного огня во Внуково отменили

07.04.2020, 16:27, Новости дня

В этом году не будет проводиться массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково в связи с ограничительными мерами по профилактике распространения коронавируса, сообщили в фонде Андрея Первозванного.

«Исходя из текущей обстановки, руководствуясь решениями официальных лиц, Фонд прорабатывает принесение Благодатного огня в Москву. В соответствии с решениями властей Москвы и Московской области, организовать массовую встречу Благодатного огня в аэропорту «Внуково» не представляется возможным. Благодатный огонь будет принесен к началу Пасхального богослужения», – сообщили в пресс-службе фонда РИА «Новости».

Напомним, церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоится 18 апреля. Церемония пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за коронавируса.



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