Нижегородская область в рамках нацпроекта получила 20 млн рублей на модельные библиотеки

07.04.2020, 16:16, Новости дня

В Нижегородской области 20 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура», потратят на создание модельных библиотек.

Средства поступили в регион в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. Они будут направлены на модернизацию центральной библиотеки Пильнинского района, Катунской сельской и Решетихинской поселковой библиотек в соответствии с модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры, информирует портал «Нижегородская правда».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность реализации мероприятий национальных проектов.

«Сейчас необходимо максимально подготовиться к воплощению планов в жизнь и там, где возможно, начать работу. Библиотеки сегодня являются важнейшими центрами жизни в небольших населенных пунктах. Важно, чтобы после снятия всех ограничений они смогли предложить своим посетителям что-то новое и интересное», – отметил Глеб Никитин.

«Национальные проекты уже в первый год реализации позволили сделать немало полезных вещей, востребованных в период санитарных ограничений. В частности, это касается цифровизации различных сфер жизни. Обязательно будем продолжать эту работу», – добавил губернатор.

Центральная библиотека муниципального учреждения культуры «Пильнинская районная централизованная библиотечная система» готовит помещение для проведения капитального ремонта.

Объявлен аукцион на поставку мебели и внутреннюю отделку за счет федеральных средств. Аукцион на капитальный ремонт будет объявлен позднее. На проведение капитального ремонта выделены дополнительные 4,8 млн рублей за счет областного и около 1,2 млн рублей за счет местного бюджетов. 1 млн рублей из выделенных за счет федерального бюджета 10 млн рублей пойдет на приобретение литературы, уже заключены договоры на поставку. Кроме 5 млн рублей, выделенных из федерального бюджета, на капитальный ремонт Катунской сельской библиотеки г. о. г. Чкаловск выделено 2,3 млн рублей из областного и 1,2 млн рублей местного бюджетов. Также идет процесс обработки заявок поставщиков мебели, интерактивного и компьютерного оборудования.

Кроме того, в I квартале 2020 года на сумму 437,5 тысяч рублей были приобретены книги, до введения режима самоизоляции начался процесс их обработки. На модернизацию Решетихинской поселковой библиотеки Володарского района также поступили средства из федерального бюджета на сумму 5 млн рублей. Из них подтверждена смета на ремонт в сумме 1,7 млн рублей. Дополнительно на проведение капитального ремонта выделены 740 тысяч рублей областного и 185 тысяч рублей местного бюджетов, из которых 482 тысячи рублей пойдут на установку окон и входной группы.

Кроме того, заключены договоры на поставку оборудования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, готовятся документы на рабочую комиссию по покупке мебели и на проведение аукциона по изготовлению мебели по индивидуальному заказу. Также ведется доработка договора на поставку оргтехники и мультимедийного оборудования, заключены договоры на поставку 3129 книг. В библиотеке своими силами отремонтировали книгохранилище: сделали стеллажи вдоль стены, большую часть фонда перенесли, продолжается процесс списания книг.

Модернизация библиотек направлена не только на создание комфортной среды путем переоснащения и переоборудования помещений, но подразумевает и повышение уровня образования сотрудников: два библиотекаря проходят дистанционное обучение в Российской государственной библиотеке. Выполнение всех работ планируется до конца сентября 2020 года.