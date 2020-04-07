Пушков назвал пиратством захват американцами Луны

07.04.2020, 16:16, Новости дня

Сенатор Алексей Пушков дал свою оценку подписанному президентом США Дональдом Трампом указу о коммерческой добыче ресурсов в космосе.

Пушков считает, что будущее освоение США ресурсов Луны пока что выглядит не как отдаленная перспектива будущего изучения космоса, а как «заявка на захват ресурсов спутника Земли».

«США присваивают себе право, которое им никто не давал. Это пиратство, а не лидерство», – отметил Пушков в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов. На эту ситуацию Кремль отреагировал незамедлительно.