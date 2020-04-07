Промокод ivi от “Дни.ру”: бесплатная подписка на 14 дней

07.04.2020, 16:10, Разное

Заскучали на карантине? Перечитали все книги? Устали от новостей о коронавирусе по телевизору? Теперь вы сможете абсолютно бесплатно погрузиться в яркий мир кино со специальным промокодом ivi.

Вам будут доступны тысячи лент без рекламы бесплатно в режиме онлайн. Новинки кино, эксклюзивные премьеры в высоком качестве и даже загрузка на мобильные устройства – весь этот мир вам откроется по промокоду ivi от “Дни.ру”

Получить подписку очень просто: введите промокод dniru в разделе “Профиль” на smart-TV или активируйте его в специальном поле по ссылке.

Вы получите 14 дней бесплатной подписки и скидку 10%* на ее продление. Этого времени с лихвой хватит на то, чтобы осилить несколько сезонов любимого сериала или посмотреть новинки кино, которые когда-то пропустили.

Кинотеатр ivi – крупный онлайн-сервис, на котором размещены более 85 тысяч фильмов, анимационных картин и сериалов. В подписке, доступной по промокоду dniru – самое популярное и интересное кино на любой вкус.