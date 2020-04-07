Суперкомпьютер МГУ «Ломоносов» поможет российским исследователям в поиске лекарства от коронавируса

07.04.2020, 16:09, Разное

Научные сотрудники МГУ считают, что суперкомпьютер «Ломоносов» способен помочь ученым в поиске эффективного препарата от коронавируса. На устройстве недавно уже были запущены специальные расчеты.

Как известно, одной из главных проблем, решение которых возможно благодаря современным суперкомпьютерам, является поиск и создание лекарства для непростых в терапии заболеваний, а COVID-19 явно входит в данный список. С помощью огромной вычислительной мощности специалисты намерены в кратчайшие сроки вывести формулу эффективного антивирусного препарата прямого действия.

По словам заведующего лабораторией вычислительных систем и прикладных технологий программирования НИВЦ МГУ Владимира Сулимова, ключевой задачей устройства является нахождение молекулы, которая способна избирательно блокировать белки-мишени вышеназванного вируса. Кроме того, проводятся специальные расчеты, необходимые для белкового синтеза.