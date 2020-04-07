Патриарх Кирилл призвал неверующих осмыслить наступивший кризис

07.04.2020, 15:53, Разное

Патриарх Кирилл счел кризис, связанный с пандемией коронавируса, поводом для того, чтобы неверующие люди подумали над смыслом происходящих событий. Глава РПЦ призвал людей переосмыслить многие вещи, в том числе духовного характера.

О своем отношении к пандемии коронавирусной инфекции патриарх Кирилл пояснил во время Божественной литургии, проходившей в храме Христа Спасителя. Она была посвящена празднику Благовещения Пресвятой Богородицы.

Глава РПЦ напомнил, что в истории на долю человечества выпало множество испытаний, которые позволили объединиться жителям разных стран и вероисповеданий. Пандемию коронавируса патриарх Кирилл сравнил с таким испытанием, он призвал неверующих подумать о смысле кризиса и своевременно обратиться к священному началу, отметило информагентство «Народные новости».