 

Россияне назвали способы защиты от коронавируса

07.04.2020, 15:53, Новости дня

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса россиян о способах защиты от коронавируса.

От коронавируса защититься можно, так считает три четверти россиян (74%). Обратного мнения придерживаются 16% жителей страны, сообщается на сайте ВЦИОМ.

«Говоря о своих близких и знакомых, россияне утверждают, что большая часть из них соблюдают самоизоляцию (81%). Еще в начале прошлой недели 61% россиян заявлял, что их близкие/ знакомые соблюдают самоизоляцию. В столице эта доля еще выше и составляет 90% vs 81% по итогам опроса 30 марта», – отмечается в релизе.

Самыми массовыми мерами, принимаемыми для безопасности у россиян стали: 76% ограничение контактов, самоизоляция дома или поездка в отдаленное место (76%); соблюдение гигиены и использование антисептиков (58%); ношение масок или респираторов (30%).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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