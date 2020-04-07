 

Клара Новикова о состоянии госпитализированной Надежды Бабкиной: «Коронавируса у неё нет»

07.04.2020, 15:53, Разное

Отечественная артистка эстрады и юмористка Клара Новикова в одном из недавних интервью коротко прокомментировала состояние госпитализированной 70-летней исполнительницы Надежды Бабкиной. Она констатировала, что коронавируса у Надежды Георгиевны нет.
По словам Клары Новиковой, госпитализировали Бабкину вследствие диагностированной пневмонии, но о коронавирусе речь не идёт, так как результаты сделанных анализов оказались отрицательными. Артистка предполагает, что Надежда Георгиевна, всегда с особым вниманием следившая за своим здоровьем, могла «подхватить» воспаление лёгких во время недавних съёмок.

Надежда Бабкина на данный момент находится под наблюдением медиков в одном из частных медучреждений столицы. Для более быстрого выздоровления певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому, чтобы избежать возможных проблем со случайно вырванными трубками. Семья артистки и её возлюбленный Евгений Гор ситуацию с госпитализацией не комментируют и не отвечают на вопросы о состоянии Бабкиной.



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