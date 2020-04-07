 

Воздух в Москве стал чище на фоне коронавируса

07.04.2020, 15:48, Новости дня

Из-за снижения интенсивности движения автотранспорта и режима самоизоляции в Москве концентрация загрязняющих веществ в воздухе сократилась на 30-70% по сравнению с рабочими днями, информирует Мосэкомониторинг.

В ведомстве сообщили, что «на жилых территориях средние концентрации по сравнению с обычными рабочими днями весны 2019 года снизились на 30-70%», а в «часы пик» рост загрязнения «практически не прослеживается», передает РИА «Новости».

Отмечается, что эти данные – результат анализа показателей за прошлую неделю – с 30 марта по 2 апреля.

Также Мосэкомониторинг сообщил о снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха с начала прошлой недели в столице. Это связано с изменением погодных условий и со снижением объема выбросов, поступающих в атмосферу.

По информации департамента транспорта города Москвы, снижение интенсивности движения личного автотранспорта на 3 апреля составило около 62%. Это тоже отразилось на снижении уровня загрязнения воздуха.

Мониторинг производился вблизи автотрасс, на жилых территориях и территориях, подверженных влиянию смешанных источников загрязнения.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, что в пандемии коронавируса обнаружен целебный эффект.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Ученые испытали 3D-принтер для лечения ожогов

12.02 / Вячеслав Соболев: Есть стопроцентная информация о готовящемся на меня и мою семью покушении

12.02 / Второй авиаперевозчик Италии заявил о своей ликвидации

25.02 / “Сибирь” нанесла поражение “Магнитке”

06.02 / Тренер госпитализированной гимнастки Солдатовой рассказала о ее состоянии

12.02 / Фильм “Форрест Гамп” впервые покажут на больших экранах России

26.02 / Бывшему ректору КрасГМУ предъявлено обвинение в растрате

16.02 / Президент Ирана высказался по поводу «смены режима» в США

08.03 / Венедиктова подала в суд на “Украинскую правду” и “Центр противодействия коррупции”

16.02 / Помпео завершил визит в Сенегал

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска