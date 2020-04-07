Путин заявил, что пик по коронавирусу в РФ еще не пройден

07.04.2020, 15:48, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что пик эпидемии по коронавирусу еще не пройден.

«Мы самым внимательным образом отслеживаем ситуацию, учитываем и позитивный, и негативный опыт других стран. Вновь отмечу, что пик эпидемии еще не пройден. Сейчас крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих, извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», – цитирует президента пресс-служба на сайте Кремля.

Президент призвал россиян самым внимательным образом следить за ситуацией с коронавирусом.

«Вновь обращу внимание: все наши решения должны быть соразмерны угрозе и адекватны ситуации. Главное – это безопасность и здоровье граждан России. При этом важно обеспечить условия для максимально быстрого восстановления экономической и деловой активности», – подчеркнул глава государства.

Напомним, российское правительство готовит новый пакет мер по поддержке населения и бизнеса в ситуации, вызванной распространением коронавируса. За последние сутки выявлено 1154 случая заражения COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.