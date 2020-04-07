 

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

07.04.2020, 15:48, Новости дня

Следственный комитет РФ предъявил экс-сенатору Рауфу Арашукову обвинение по трем новым эпизодам, два из них связаны с превышением должностных полномочий, один – с заведомо ложным доносом, сообщил его адвокат Марина Андреева.

«Моему подзащитному было предъявлено обвинение в новой редакции. Его обвиняют еще в двух эпизодах по статье 286 УК РФ – это превышение должностных полномочий и по статье 306 (заведомо ложный донос). В обоих случаях следствие считает его организатором, то есть не он сам лично совершал превышение и заведомо ложный донос, а организовал», – отметила адвокат, передает РИА «Новости».

Кроме того, Арашукову уточнили обвинение по статье «участие в преступном сообществе». Следствие считает, что его отец Рауль Арашуков, как руководитель организованного преступного сообщества, «в целях пресечения возможности массового распространения сведений о фактах преступной и иной противоправной деятельности организации» дал сыну указание организовать два убийства: заместителя председателя общественного молодежного движения «Адэге-Хэсэ» в Карачаево-Черкесии Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Ранее отца экс-сенатора Арашукова заподозрили в хищении более 500 млн рублей, а против матери и сестры были возбуждены уголовные дела.



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