Дания решила смягчить часть введенных из-за коронавируса ограничений

07.04.2020, 15:40, Новости дня

Дания решила начать смягчение ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает местное издание The Post, об этом вечером 6 апреля на пресс-конференции рассказала премьер-министр страны Метте Фредериксен.

С 15 апреля в стране возобновят работу детские сады и начальные школы. Такое решение было принято в связи со стабилизацией ситуации с распространением вируса, отметила она.

Фредериксен сказала, что открытие детсадов и школ позволит родителям вернуться к работе, пишет The Local.

“Я понимаю, что будут и родители, и учителя, которые обеспокоены [возможным] заражением. Вот почему дети и взрослые должны как можно больше времени проводить на улице. Между детьми должно быть большее расстояние, когда они внутри. Должна быть чистота”, – цитирует издание премьера.

Ученики средней и старшей школы смогут вернуться в школы не ранее 10 мая, сказала премьер.

Как минимум до этой даты Дания сохранит пограничный контроль, в стране будут закрыты торговые центры, кинотеатры, музеи, фитнес-центры и другие общественные заведения, а также будет действовать запрет на собрание группами в количестве более 10 человек. Все крупные мероприятия отменены до августа.

По официальным данным на 7 апреля, в Дании подтверждено заражение коронавирусом 4978 человек, из них 203 скончались.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,36 млн, из них более 291 тыс. выздоровели, 75 973 умерли.