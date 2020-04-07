Давидюк: Стратегия Коломойского понятна. Вопрос в том, Зеленский поддерживает Коломойского или МВФ и экономику Украины

07.04.2020, 15:40, Новости дня

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики может отобрать из 16 тысяч правок в законопроект о запрете возврата национализированных банков самые важные, а остальные собрать в пакет и отклонить, сказал в комментарии изданию “ГОРДОН” заявил политолог Николай Давидюк.

“Можно отправить Верховную Раду до сентября в такой турбокарантинный режим, когда депутаты будут упорно заниматься одним вопросом и ни к какому решению не придут. И есть второй вариант, когда Зеленский заявит, что он действительно не хочет обманывать МВФ, а хочет принять закон, который защитит украинскую экономику и банковский сектор. Тогда можно пойти по сокращенной процедуре. Взять правки, которые действительно улучшат законопроект, а весь законодательный спам, который подали действующие как боты и тролли депутаты, отбросить и пакетом проголосовать против. Но тут нужна пресловутая политическая воля. Зеленский, как лидер своей партии и фракции, не должен прятаться за депутатами, а взять ответственность и сказать: “Нет, мы не затягиваем время, не размываем закон, а принимаем его так, как обещали принять”, – отметил собеседник.

По его мнению, затягивание процесса принятия закона может сыграть на руку бизнесмену Игорю Коломойскому, главное для него – прекращения судебных процессов за границей.

“На самом деле, стратегия бизнесмена Игоря Коломойского понятна. Вопрос в том, Зеленский поддерживает Коломойского или МВФ и экономику Украины. Если президент мотивирует депутатов действовать на пользу государства, то эти 16 тысяч правок могут очень быстро превратиться в конструктивный результат. На заседании профильного комитета можно отобрать действительно важные правки, а остальные собрать в пакет и отклонить. Если же парламент пойдет по процедуре рассмотрения всех 16 тысяч правок, имитации конституционности и так далее, значит, Зеленский тайно договорился с Коломойским, чтобы и взять деньги от МВФ. Но при этом оставить олигарху возможность для возврата активов и, что главное для него, прекращения судебных процессов по “ПриватБанку” за границей”, – сказал Давидюк.

7 апреля народный депутат от “Голоса”, первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк сообщил, что к законопроекту №2571-д “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности” ко второму чтению подали более 16 335 правок.

30 марта на внеочередном заседании парламента законопроект №2571-д был принят в первом чтении. Документ поддержало 267 народных депутатов.

Проект закона предлагает ввести запрет на возвращение национализированных банков бывшим владельцам. Этот документ среди прочего сделает невозможным возвращение национализированного в 2016 году “ПриватБанка” бизнесмену Игорю Коломойскому.

Этот законопроект является одним из условий для получения Украиной кредита от Международного валютного фонда. МВФ приветствовал принятие проекта закона в первом чтении и отметил, что ожидает окончательного голосования.

Следующее внеочередное заседание парламента может состояться в конце текущей недели. Предварительная повестка дня сессии пока не опубликована, Разумков говорил, что главным вопросом будет внесение изменений в госбюджет на 2020 год.