Саудовская Аравия отказывается сокращать добычу нефти по сценарию Путина

07.04.2020, 15:40, Новости дня

Саудовская Аравия и Россия не могут согласовать новое соглашение о сокращении добычи нефти из-за разного подхода к расчету сокращения. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники, знакомые с ходом переговоров.

Так, президент РФ Владимир Путин высказывал мнение, что сокращение добычи странами ОПЕК+ (предполагается, что оно составит около 10 млн баррелей в сутки) должно проводиться от среднего уровня добычи в первом квартале 2020 года, когда действовало предыдущее соглашение производителей нефти.

Саудовская Аравия с таким предложением не согласна и предлагает сократить добычу от текущего уровня. При этом, отмечает агентство, за последний месяц Эр-Рияд существенно увеличил добычу углеводородов и производит около 12 млн баррелей в сутки (рост составил около 9,8 млн баррелей в сутки).

Эксперты, опрошенные агентством, считают, что “шансы на заключение сделки, которая обеспечит реальное сокращение производства”, невелики. К тому же, предлагаемое сокращение на 10–15 млн баррелей в сутки недостаточно: переизбыток нефти на рынке оценивается примерно в 35 млн баррелей в сутки.

Падение цен на нефть продолжается с начала марта. Главной причиной стало то, что Россия и ОПЕК не смогли договориться по поводу новых ограничений уровня добычи нефти. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 18 марта стоимость нефти Brent обвалилась до 17-летнего минимума – $25,4 за баррель.

На фоне неудачных переговоров Саудовская Аравия, по данным источников Bloomberg, решила “вступить в тотальную ценовую войну” и нарастить добычу с 9 млн до 12 млн баррелей в сутки. Кроме того, Эр-Рияд вытеснял нефть российской марки Urals с европейского рынка, предлагая утроить поставки собственного сорта Arab Light с большими скидками.

Это привело к тому, что к 31 марта стоимость Urals опустилась до минимума с 1999 года – $13 за баррель. Как отмечало “Радио Свобода”, Urals в Европе стала стоить дешевле мазута.

С 1 апреля цены на нефтяном рынке стали расти на фоне ожиданий, что Россия и Саудовская Аравия снизят объемы добычи.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о предварительных договоренностях крупнейших производителей нефти о снижении добычи на 10–15 млн баррелей в сутки. На этом фоне нефть эталонной марки Brent подорожала на 16,3% – до $34,83 за баррель.

Однако переговоры застопорились из-за публичной перепалки между властями России и Саудовской Аравии о причинах расторжения предыдущего соглашения ОПЕК+. Так, Путин выразил мнение, что Эр-Рияд вышел из сделки, чтобы устранить конкурентов. “Это, видимо, связано с попытками наших партнеров из Саудовской Аравии избавиться от конкурентов, которые добывают так называемую сланцевую нефть. Для того чтобы это сделать, цена должна быть ниже $40 за баррель. И в этом смысле они, конечно, своей цели в известной степени добиваются”, – цитирует Путина сайт Кремля.

Министр иностранных дел королевства принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд назвал слова президента РФ “полностью лишенными правды”. По его словам, именно Россия инициировала разрыв соглашения ОПЕК+. Он призвал Кремль принять “правильное решение” на экстренном заседании стран-нефтепроизводителей 6 апреля. Вскоре стало известно, что эта встреча отложена как минимум до 9 апреля.