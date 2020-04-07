Флоренс Пью и Зак Брафф подтвердили свой роман

07.04.2020, 15:33, Разное

24-летняя британская актриса Флоренс Пью, в этом году получившая номинацию на “Оскар” за фильм “Маленькие женщины”, и звезда сериала “Клиника” Зак Брафф подтвердили свои отношения. Это случилось в день рождения актера – 6 апреля ему исполнилось 45 лет. Пью публично поздравила бойфренда, опубликовав его фото с их общей собакой.

Сегодня мы будем улыбаться шире, чем серые облака. 6 апреля мы отпразднуем изо всех сил. Танцы и аплодисменты для этого особенного человека,

– написала Пью в Instagram. Брафф, в свою очередь, опубликовал в историях необычное “селфи” с Флоренс – она позировала на фоне носков с его портретами.

Зак Брафф Флоренс ПьюПримечательно, что несколько дней назад пара была замечена на “карантинном” шопинге в Лос-Анджелесе – Флоренс сбегала за продуктами, спрятав руки в резиновые перчатки, в то время как Зак ждал ее у входа в магазин на своем автомобиле Audi. Ранее они несколько раз попадали под прицел объективов фотографов, но находились в компании и старались не показывать своих чувств на публике.

Флоренс Пью и Зак БраффО романе актеров говорят уже давно, но слухи так и не находили подтверждения: по сообщениям СМИ, Пью и Брафф познакомились в 2019 году во время совместной работы над картиной “Время, необходимое, чтобы добраться туда”. В фильме она исполнила главную роль, а он выступил режиссером и сценаристом. Якобы с того времени (а прошел примерно год) их и связывают романтические отношения. Разница в возрасте актрису не смущает: однажды она все-таки приоткрыла завесу тайны и сообщила об их связи одному из подписчиков в Instagram. Он, увидев под постом Пью комментарий Браффа, указал на разницу в их возрасте, на что Флоренс ответила: “И все же он меня заполучил”.

Флоренс Пью Зак Брафф