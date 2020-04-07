Российский посол в США: желающих вылететь в Россию пока не набирается

07.04.2020, 15:33, Новости дня

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что граждан России, зарегистрировавшихся как желающие вернуться в страну из Соединённых Штатов, пока недостаточно для того, чтобы направить в Америку даже один самолёт.

В интервью, опубликованном в фейсбуке российского посольства в США, Антонов призвал россиян регистрироваться на портале "Госуслуги", чтобы попасть в списки на выезд. При этом он не сказал, когда именно могут быть осуществлены "вывозные" рейсы из США. Для этого, подчеркнул он, "в Москве важно увидеть, сколько в действительности россиян планируют вернуться домой". Также условием возвращения он назвал "наличие билетов или готовность их приобрести".

По словам Антонова, посольство оказывает помощь наиболее незащищённым категориям граждан. При этом россиян, которые сейчас за счёт посольства размещены в гостинице, он попросил разместиться с завтрашнего дня "в семьях соотечественников" в США.

Комментаторы в фейсбуке подвергают сомнению слова посла о недостаточном числе желающих вылететь в Россию.

Российские власти в прошлую пятницу объявили о полной остановке рейсов из-за рубежа для вывоза соотечественников, которые продолжались после остановки авиасообщения между Россией и другими странами из-за пандемии коронавируса. В понедельник глава правительства России Михаил Мишустин объявил о возобновлении рейсов. При этом россияне, которые хотели бы вернуться на родину, должны зарегистрироваться на портале Госуслуг и заплатить за билеты.

Сообщалось о примерно 30 тысячах россиян из разных стран мира, которые выражали желание вернуться в Россию. Пока что люди, которые не смогли вернуться, устраиваются в других странах, как могут – снимают в складчину квартиры, живут у знакомых или остаются в аэропортах в надежде на скорый вылет. МИД России заявил о том, что на помощь гражданам, остающимся за рубежом, будет выделено 500 миллионов рублей.

Из-за приостановки сообщения не могли покинуть Россию и граждане США. В пятницу рейс Москва – Нью-Йорк был отменён, когда самолёт уже готовился к взлёту. "Аэрофлот" объявил американским дипломатам, что сегодня, 7 апреля, состоится рейс из Москвы в Нью-Йорк, сообщила пресс-атташе посольства США Ребекка Росс. По её словам, о рейсе стало известно за полтора часа до завершения регистрации на него. Как уточнила Росс, еще вчера и сегодня утром российские власти и "Аэрофлот" утверждали, что никакого рейса не будет, пишет "Медиазона". Пока неясно, повезёт ли этот же самолёт россиян из Нью-Йорка в Москву.

Границы России с прошлой недели фактически закрыты на выезд. Въезд для россиян формально не закрывался.