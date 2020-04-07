Хирурга из Центра Бурденко, рассказавшего о нехватке масок в больницах, вызвали в прокуратуру
07.04.2020, 15:32, Новости дня
Московского нейрохирурга Всеволода Шурхая, который пожаловался в Роспотребнадзор на нехватку средств защиты для медиков в больнице, где он работает, вызвали в прокуратуру. Об этом он сообщил Настоящему Времени.
Как говорится в письме из Тверской межрайонной прокуратуры Москвы (есть в распоряжении Настоящего Времени), Шурхая вызвали для дачи объяснений в рамках проверки Центра нейрохирургии имени академика Бурденко (именно там работает хирург), начатую после его обращения.
24 марта Настоящее Время опубликовало интервью Всеволода Шурхая. В нем он рассказал, что в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух, – хотя по распоряжению главного санитарного врача Москвы столичные больницы должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты.
Кроме того, хирург рассказал, что сотрудникам его отделения предложили измерять себе температуру ртутным градусником – единственным на отделение из 40 человек.
Как сообщает “Агора”, после выхода интервью, 25 марта, главный врач Центра нейрохирургии имени Бурденко обратился к Шурхаю с просьбой “дать письменное пояснение” по поводу публикации в СМИ. Руководство также намекало на увольнение хирурга за “вынос сора из избы”.
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