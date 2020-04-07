Хирурга из Центра Бурденко, рассказавшего о нехватке масок в больницах, вызвали в прокуратуру

07.04.2020, 15:32, Новости дня

Московского нейрохирурга Всеволода Шурхая, который пожаловался в Роспотребнадзор на нехватку средств защиты для медиков в больнице, где он работает, вызвали в прокуратуру. Об этом он сообщил Настоящему Времени.

Как говорится в письме из Тверской межрайонной прокуратуры Москвы (есть в распоряжении Настоящего Времени), Шурхая вызвали для дачи объяснений в рамках проверки Центра нейрохирургии имени академика Бурденко (именно там работает хирург), начатую после его обращения.

24 марта Настоящее Время опубликовало интервью Всеволода Шурхая. В нем он рассказал, что в его отделении врачам не хватает масок-респираторов и нет ультрафиолетовых ламп, которые очищают воздух, – ​хотя по распоряжению главного санитарного врача Москвы столичные больницы должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты.

Кроме того, хирург рассказал, что сотрудникам его отделения предложили измерять себе температуру ртутным градусником –​ единственным на отделение из 40 человек.

Как сообщает “Агора”, после выхода интервью, 25 марта, главный врач Центра нейрохирургии имени Бурденко обратился к Шурхаю с просьбой “дать письменное пояснение” по поводу публикации в СМИ. Руководство также намекало на увольнение хирурга за “вынос сора из избы”.