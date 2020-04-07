 

Свет в конце тоннеля. Ухань в 00:00 часов 8 апреля открывает свои границы

07.04.2020, 15:32, Новости дня

В связи с улучшением эпидемиологической ситуации китайский Ухань, который стал очагом пандемии коронавируса, откроет свои границы. Об этом рассказал собственный корреспондент ВГТРК из Пекина Александр Балицкий в прямом эфире программы "60 минут".

По его словам, все прибывающие и возвращающиеся в Ухань должны будут пройти обязательный двухнедельный карантин. Что касается многострадальной провинции Хубэй, то там несколько недель назад были ослаблены карантинные меры. "И в эту часть региона люди стали приезжать и выезжать. Но при этом Ухань не открывали, потому что ждали динамику не распространения коронавируса", — пояснил он.

Балицкий сообщил, что сейчас эпидемия пошла на спад. Более того, аэропорт Уханя готовится к открытию. Известно, что этой ночью в городе состоится большой праздничный концерт. "Страна оживает, наконец-то можно дышать апрельским воздухом, хотя и через маску", — резюмировал журналист.

За минувшие сутки в Китае выявлено всего 32 новых случая заражения вирусом и ни одной смерти. "При этом все зараженные — завозные, они были перехвачены на контрольно-пропускных пунктах и аэропортах", — отметил собкор.

"Всех въезжающих тщательно обследуют, у кого есть симптомы заболевания — моментально отправляют в больницу, у кого их нет — размещают в специальные карантинные центры. Все 32 случая — это граждане КНР, которые возвращаются из соседних стран Азии, а также Европы и США", — добавил он.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Подозреваемых в мошенничестве с жильем на 360 млн рублей задержали в Москве

05.02 / В США прокомментировали возможность введения новых санкций против «Северного потока – 2»

24.03 / Уроженку Белоруссии задержали за нарушение карантина в Москве

19.02 / Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 ожидается в августе

31.03 / Le Monde – во Франции призвали Европу к солидарности в борьбе с последствиями пандемии

12.03 / Названы последствия объявления коронавируса пандемией для рынка нефти

06.02 / Эксперт разъяснил популярность крепкого алкоголя в северных регионах

20.03 / Российские ученые создали обогревающую газовую станцию нового поколения

18.02 / Телеведущий Дмитрий Дибров находится дома под наблюдением врачей

02.02 / “Давайте давить на большую сумму”. Зеленский считает недостаточной компенсацию, которую Иран предложил семьям погибших украинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска