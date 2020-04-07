 

Онкоцентр Блохина: у пациентов отрицательные тесты на коронавирус

07.04.2020, 15:32, Новости дня

Признаков заражения коронавирусной инфекцией у пациентов отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина нет, первые тесты по выявлению коронавируса показали отрицательные результаты.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе центра, отметив, что симптомов заражения коронавирусной пневмонией, нет.

2 апреля сообщалось, что у одного из сотрудников отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) центра Блохина был отмечен положительный тест на коронавирус​​​. Отмечалось, что врач с 25 марта находится на больничном и его состояние оценивается как удовлетворительное.

Его коллеги были помещены на карантин, у них были взяты тесты на COVID-19. В онкоцентре отменили все запланированные собрания, лекции и конференции, при входе в здание всем измеряют температуру, собирают расширенный эпиданамнез у пациентов.

В РФ зафиксированы 7497 случаев заболевания коронавирусом, из них 1154 за последние сутки. Вылечились 494 человека, скончались 58.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. В настоящий момент в разных странах мира инфицировано 1 миллион 362 тысячи человек, выздоровели более 293 тысячи, умерли более 76 тысяч.



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