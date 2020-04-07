Врач призвал чаще заниматься сексом во время самоизоляции

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07.04.2020, 15:32, Новости дня

Евгений Комаровский заявил о страшной угрозе карантина – малоподвижности.

Секс может буквально спасти людей, вынужденных находиться в режиме самоизоляции. Занятия любовью – это в том числе физическая активность плюс положительный эмоции.

Об этом и много другом шла речь в интервью доктора Евгения Комаровского YouTube-каналу Big Money.

Врач предостерег всех, кто сейчас заточен у домах из-за пандемии коронавируса (а это более 4 миллиардов человек по всему миру). Самая большая угроза для незараженных – отсутствие физических нагрузок. Любая возможная активность будет полезна. Комаровский предложил проводить уборку каждый и двигаться максимально активно. Танцевать тоже отличный вариант.

«Танцуйте, пойте, занимайтесь любовью каждый день, если есть силы, можете два раза в день», — заявил Комаровский.

Стоит отметить, что кроме двигательной активности от секса есть и другая польза – он укрепляет иммунную систему за счет вырабатываемых лейкоцитов. Секс обеспечивает выброс «гормонов счастья» – окситоцина и дофамина, а также снижает уровень кортизола — гормона стресса. Кстати от мастурбации также вырабатываются лейкоциты, так что укреплять иммунитет можно даже находясь в самоизоляции в одиночку.

А вот есть доктор рекомендует поменьше, как и сократить количество употребляемого алкоголя.

Комаровский предлагает использовать освободившееся время на карантине, чтобы чаще играть и разговаривать с детьми, а также связываться с пожилыми родственниками по телефону или в Сети.

«Ваши мамы и папы, которые прожили вместе по 30 лет, они уже очень сильно наговорились. Им очень тяжело друг с другом вдвоем», — заявил врач.

Евгений Комаровский советует не включать телевизор во время еды, а вместо этого общаться с семье во время обеда.

Напомним, что несмотря на карантинный режим, в Москве разрешили открыть салоны красоты. Над этим послаблением поиздевалась Ксения Собчак.

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