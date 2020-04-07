 

Трамп присвоил Луну

07.04.2020, 15:31, Новости дня

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который закрепляет право граждан Соединенных Штатов на добычу космических ресурсов. В частности, речь идет о коммерческом освоении ресурсов на Луне.

Как передает пресс-служба Белого дома, США не признают Соглашение о деятельности государств на спутнике Земли, а также других небесных телах. В документе говорилось, что исследование Луны считается достоянием всего человечества.

В указе Трампа говорится, что космос юридически и физически является «уникальным пространством» для деятельности человека. США не рассматривают его в качестве «всеобщего достояния». Теперь политика Вашингтона будет направлена на то, чтобы стимулировать «международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе».

Главе Госдепа теперь нужно добиваться международной поддержки в этом направлении. В частности, нужно вести переговоры на международном уровне для заключения соглашений об использовании, разработке и добыче ресурсов на Луне, а также других космических телах частными и публичными компаниями. На это у госсекретаря есть полгода.



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