Губернатор Магаданской области призвал лишать зарплаты нарушителей самоизоляции

07.04.2020, 15:31, Новости дня

Наказание грозит тем, что по-прежнему продолжает использовать хорошую погоду для прогулок.

Глава Магаданской области Сергей Носов посмотрел на фотоотчет, как магаданцы соблюдают режим самоизоляции и возмутился. Губернатор увидел на улицах слишком много народа. В связи с этим сегодня на заседании штаба по предотвращению распространения инфекции провел Сергей Носов потребовал лишать зарплаты нарушителей самоизоляции.

“Мы сегодня выглядим как очень оживленная региональная столица. Люди не знают о режиме соблюдения», – цитирует Носова ИА MagadanMedia.

Он заявил о необходимости «нарушителей лишать заработной платы».

«Для тех, кто использует погоду для прогулок и встречи с людьми. Может это будет стимулом? Не только штрафы, но и лишение поддержки — оплаты труда. В том числе, и в бюджетной сфере”, – конкретизировал губернатор.

Хотя обстановка с эпидемией коронавируса в региона считается стабильной: за неделю выявлено 13 случаев, зарегистрирован только один, 811 исследованы.

Замминистра здравоохранения и демографической политики области Олеся Пацан сообщила о комплектации необходимым оборудованием.

В ходе заседания произошел курьезный случай. Как признался, что в регионе есть точки, где власти разрешают работать.

«У нас есть, где нам эти маски шить. Шить, оказывается, никто не умеет!» — поразился Сергей Носов.