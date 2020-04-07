 

Украинцев обязали делать селфи для контроля самоизоляции

07.04.2020, 15:30, Новости дня

На Украине запустили мобильное приложение, которое поможет контролировать соблюдение гражданами обсервации и самоизоляции, сообщил вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«В течение дня на протяжении 14 дней до 10 push-сообщений будет приходить человеку. Нужно будет сделать фото, и в то время, как человек будет делать фото, включается геолокация», – сообщил он в эфире «Украина 24».

По его словам, неиспользование такого приложение будут приравнивать к нарушению карантинного режима, что влечет за собой штраф.

Федоров уточнил, что приложение разработано для людей, которые вернулись из-за границы и требуют обсервации, а также для зараженных  коронавирусом людей и тех, у кого есть подозрение на него.

По данным на утро вторника, на Украине числятся 1462 заболевших коронавирусом, 45 человек скончались, 28 – выздоровели.

Напомним, Украина была в числе государств, которые не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции по борьбе с коронавирусом. Проект предлагал отменить односторонние санкции, мешающие государствам бороться с COVID-19.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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