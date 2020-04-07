Москвичи смогут увидеть суперлуние в ночь на среду

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07.04.2020, 15:30, Новости дня

Утром в среду в Москве установится ясная погода, которая позволит жителям города пронаблюдать суперлуние, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По двум нашим моделям прогнозируется, что погода будет ясной. С одной стороны, завидую, с другой – сочувствую. Все-таки рано проснуться придется», – сказал Вильфанд, передает ТАСС.

Суперлуние – астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Благодаря этому с Земли можно увидеть больший размер лунного диска, чем обычно. Суперлуние, по данным Московского планетария, состоится в среду в 5.36 мск.

Напомним, во вторник синоптики пообещали москвичам переменчивую погоду.



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