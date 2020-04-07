 

Бизнесмен Шкрели попросил освобождения из тюрьмы для работы над лекарством от COVID-19

07.04.2020, 15:30, Новости дня

Скандально известный бизнесмен Мартин Шкрели, отбывающий тюремный срок в США за мошенничество, утверждает, что работает над созданием препарата от коронавируса и просит освободить его на время, чтобы провести исследование, информирует газета New York Post со ссылкой на работу Шкрели.

Шкерли получил известность в США, когда его компания выкупила патент на редкое лекарство, а затем подняла цену на это лекарство в несколько десятков раз. Предпринимателя осудили на семь лет тюрьмы за мошенничество, сообщает РИА «Новости» .

Шкерли опубликовал 11-страничное исследование, в котором назвал себя «одним из немногих руководителей, имеющих опыт работы со всеми аспектами разработки лекарств», и осудил усилия, предпринимаемые сейчас для борьбы с коронавирусом.

«Реакция отрасли на COVID-19 неадекватна. Все биофармацевтические компании должны реагировать, используя все ресурсы для борьбы с этой чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения», – написал 37-летний предприниматель.

«Я прошу о коротком отпуске из тюрьмы (на три месяца), чтобы оказать помощь в исследовании COVID-19. Быть выпущенным (из тюрьмы) в мир после COVID – это не утешение даже для заключенных», – сообщил он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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