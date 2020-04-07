 

Компания Ford Performance показала концепт раритетной модели Mustang со средним расположением двигателя

07.04.2020, 15:30, Разное

Подразделение Ford Motor Company на своём официальном интернет-портале недавно обнародовало ряд архивных снимков концепта раритетной модели Mustang. Специалисты Ford Performance не скрывают, что им не известна история авто со средним расположением двигателя, а потому попросили помощи у, возможно, более осведомлённых поклонников бренда и автоэкспертов.
Изображённый на обнародованных снимках концепт Mustang разрабатывался компанией ещё в минувшем столетии. Однако он так и остался лишь на архивных изображениях, не вышел в серийное производство и даже его история за много лет забылась. Предположительно, фото среднемоторного 2-местного авто были сделаны в мае 1966 года, в дизайн-студии в Дирборне.

Некоторые специалисты Ford Performance выдвигают теорию о запечатлённом предшественнике модели Research. Однако дизайнер компании Гейл Хандерман считает, что это предположение не имеет ничего общего с действительностью и концепт среднемоторного Mustang относится к совершенно другому проекту, разрабатывавшемуся гораздо позже Research.



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