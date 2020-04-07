 

ВОЗ включила российскую разработку в список перспективных вакцин от коронавируса

07.04.2020, 15:16, Новости дня

Вакцина, разработанная Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), вошла в список перспективных вакцин, составленный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

На данный момент это пока единственная российская разработка в списке ВОЗ, сообщили порталу «Будущее России. Национальные проекты» в пресс-службе института, передает ТАСС.

«Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в список кандидатных вакцин против COVID-19 первую российскую разработку. Речь идет о кандидатной вакцине Санкт-Петербургского института вакцин и сывороток ФМБА России, представляющей собой рекомбинантный белок на основе эпитопов поверхностного S-белка SARS-CoV-2», – сказано в сообщении.

Факт того, что разработку внесли в перечень ВОЗ, подтверждает ее эффективность.

Вакцина СПБНИИВС уже прошла испытания на животных. «Доказана способность кандидатных вакцин формировать специфический иммунный ответ на SARS-CoV-2», – пояснили в пресс-службе. 

Выбранная вакцинная платформа – рекомбинантые белки – уже имеет опыт успешный внедрения в практику мирового здравоохранения. «Что существенно повышает вероятность успеха разработки эффективного и безопасного препарата против коронавируса SARS-CoV-2 и, что особенно важно, возможности его промышленного производства для массовой иммунизации населения, для чего на предприятии ФМБА РФ в Красном Селе создаются соответствующие мощности», – добавили в институте.

Ранее Федеральное медико-биологическое агентство РФ разработало схему лечения при тяжелой коронавирусной пневмонии на основе «Даларгина».

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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