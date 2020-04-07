Путин подписал закон об универсальных услугах связи

07.04.2020, 15:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, касающийся реформирования универсальных услуг связи (УУС).

Закон расширяет перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень с численностью населения от 100 человек. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях на 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет. «Универсальные» таксофоны планируется оснастить средствами оповещения населения о ЧС, передает РИА «Новости».

Также законом предусматривается, что в отдельных регионах правительство может назначить оператора УУС, сейчас эти функции по всей стране выполняет только «Ростелеком».

Напомним, УУС – услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания. Ранее правительство установило предельные тарифы на универсальные услуги связи.