 

Путин подписал закон об универсальных услугах связи

07.04.2020, 15:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, касающийся реформирования универсальных услуг связи (УУС).

Закон расширяет перечень поселений, где устанавливаются точки Wi-Fi, за счет включения в проект деревень с численностью населения от 100 человек. В состав УУС включаются услуги сотовой связи в поселениях на 100-500 жителей, где устанавливаются точки Wi-Fi, а сотовой связи нет. «Универсальные» таксофоны планируется оснастить средствами оповещения населения о ЧС, передает РИА «Новости».

Также законом предусматривается, что в отдельных регионах правительство может назначить оператора УУС, сейчас эти функции по всей стране выполняет только «Ростелеком».

Напомним, УУС – услуги связи, оказание которых любому пользователю на всей территории РФ обязательно для операторов универсального обслуживания. Ранее правительство установило предельные тарифы на универсальные услуги связи.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Новая власть оправдала надежды лишь 13 процентов украинцев

19.02 / На границе России задержан наркокурьер с 20 килограммами героина

27.02 / ЦСКА разгромил “Сочи” и стал победителем регулярного чемпионата КХЛ

16.02 / США осудили задержание родственника лидера венесуэльской оппозиции

19.02 / Автоновости: У “заряженных” BMW 3 серии появилось дизельное альтер-эго

07.02 / Клишас: Мы не знаем, можно ли менять преамбулу Конституции

11.02 / Новые бизнес-седаны Genesis G80 внезапно замечены в России

27.02 / Глава ЦИК выступила против введения порога явки на голосовании по Конституции

31.03 / Карантин в Украине могут продлить до второй половины мая – Аваков

08.02 / Потери Ливии от закрытия нефтяных портов оценили в 1 млрд долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска