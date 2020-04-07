Генпрокуратура взяла на контроль проверку после взрыва в Орехово-Зуеве

07.04.2020, 15:16, Новости дня

Генпрокуратура РФ взяла на контроль ход прокурорской проверки по факту взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Орехово-Зуеве, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«В связи с произошедшим 4 апреля взрывом газа в многоквартирном доме в Орехово-Зуеве, в результате которого три человека погибли и десять пострадали, Генеральной прокуратурой РФ взята на контроль проводимая прокуратурой Московской области проверка по данному факту, – сообщается на сайте ведомства.

Прокуроры дадут оценку соблюдению законодательства при эксплуатации газового оборудования, а «также полноту, своевременность и эффективность действий должностных лиц, уполномоченных на осуществление государственного и муниципального жилищного контроля».

Напомним, в жилом пятиэтажном доме в Орехово-Зуево произошел взрыв, основной причиной которого стало неосторожное обращение с бытовым газом. Трое человек погибли, десять пострадали. Всего из дома, где в 80 квартирах зарегистрированы 155 человек, эвакуировали 200 человек.

Глава округа Геннадий Панин пообещал выплатить семьям погибших по одному млн рублей, попавшие в больницы получат по 500 тыс. рублей.