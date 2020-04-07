Fox News – Госдеп нашёл «международных террористов» среди русских националистов

07.04.2020, 15:10, Новости дня

Власти США официально причислили «Русское имперское движение» (РИД) к международным террористам. По словам координатора Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса, в учебном лагере РИД проходили военную подготовку граждане Швеции, впоследствии совершившие теракты. Сейлс подчеркнул, что по нынешним правилам США могут объявить руководителей организации террористами, даже не имея доказательств их причастности к конкретным актам терроризма.

НЕЙТАН СЕЙЛС, координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом: Сегодня Государственный департамент вносит «Русское имперское движение», также известное как РИД, в список международных террористов (SDGT). Мы также вносим в список трёх из руководителей РИД: Станислава Анатольевича Воробьёва, Дениса Валиулловича Гариева и Николая Николаевича Трущалова.

Это беспрецедентная мера: Соединённые Штаты впервые внесли в список террористов, выступающих за превосходство белой расы. Это свидетельство того, насколько серьёзно относится к угрозе эта администрация. Мы принимаем меры, которых не принимала ни одна предыдущая администрация, чтобы противостоять этой угрозе за океаном.

РИД — террористическая группировка, которая занимается военной подготовкой неонацистов и сторонников превосходства белой расы и играет заметную роль в попытках объединить единомышленников в Европе и Америке в единый фронт против тех, в ком они видят врага.

У РИД есть два учебных объекта в Санкт-Петербурге, вероятно, используемых для отработки штурмовых операций в условиях лесистой местности и города, занятий с тактическим оружием и обучения рукопашному бою.

У этой группировки на руках невинная кровь. В августе 2016 года два шведа побывали в Санкт-Петербурге и прошли 11-дневную военную подготовку РИД. Через несколько месяцев они и ещё один человек провели серию терактов в шведском городе Гетеборге. В ноябре 2016 года они взорвали бомбу у кафе. Два месяца спустя они устроили взрыв в центре для мигрантов, тяжело ранив одного человека. А через три недели после этого они подложили ещё одну бомбу в лагере для беженцев. К счастью, взрывное устройство не сработало. Шведским властям удалось их арестовать, над ними уже был суд, их признали виновными в этих преступлениях. Прокурор, который вёл их дело, обвинил РИД в их радикализации и в подготовке, позволившей им осуществить теракты.

Это историческое объявление — лишь часть более масштабных усилий администрации Трампа по противостоянию терроризму, мотивированному идеей превосходства белой расы, за рубежом. К этой борьбе мы привлекаем все наши контртеррористические инструменты: обмен информацией, контрпропаганду, препятствование передвижению террористов, работу с IT-компаниями и создание партнёрского потенциала для защиты лёгких мишеней, таких как синагоги и мечети.

Сегодняшние действия стали возможными, благодаря приказу, подписанному президентом Трампом в сентябре прошлого года. Самое значимое расширение полномочий федеральной власти по санкциям в отношении террористов со времён мер, принятых непосредственно после терактов 11 сентября. Благодаря этому приказу у Госдепартамента теперь есть полномочия обозначать группировки и индивидов, участвующих в обучении осуществлению терактов.

Мы также можем обозначать руководителей террористических группировок, не имея необходимости доказывать их причастность к конкретным терактам.

И позвольте внести ясность: сегодняшнее объявление подаёт недвусмысленный сигнал о том, что Соединённые Штаты не поколеблются в решительном осуществлении санкций. И о том, что мы готовы принимать меры против любой иностранной террористической группировки, вне зависимости от идеологии, если она угрожает нашим гражданам, нашим интересам за рубежом или нашим союзникам. Спасибо.



Дата выхода в эфир 06 апреля 2020 года.