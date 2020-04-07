TVP Info – даже в эпоху коронавируса РФ верна своему агрессивному подходу

07.04.2020, 15:10, Новости дня

Пандемия коронавируса никоим образом не снизила активность Кремля в сфере дезинформации, манипуляций, запугивания и контроля по отношению как к своим гражданам, так и к мировому сообществу, считает журналист Петар Петрович. В статье для портала TVP Info он бьёт тревогу: Кремль не остановится ни перед чем на пути к достижению своих целей.



Reuters

«Позиция, которую занимает РФ перед лицом пандемии коронавируса, ещё раз свидетельствует о том, что режим Владимира Путина готов использовать любую ситуацию, чтобы, с одной стороны, укрепить свою власть в этой стране, а с другой — ослабить Европу», — пишет на портале TVP Info журналист Петар Петрович.

Кремль выстраивает нарратив, согласно которому изобретательная российская власть в состоянии защитить граждан от враждебного вируса, с которым власти западных стран явно не справляются. Более того, она также безвозмездно помогает Западу, спеша с медицинской помощью и доказывая тем самым то, насколько она гуманна и насколько несправедливо подвергать её критике, рассказывает автор. Таким образом, Кремль стремится улучшить не только свой имидж на Западе, чтобы в том числе впоследствии добиться отмены санкций ЕС, но и свой рейтинг среди собственного населения.

В статье Петрович подчёркивает, что цель дезинформации и распространения фейковых новостей со стороны Москвы также состоит в том, чтобы ослабить позиции Центральной и Восточной Европы, в частности Польши, которая стала лидером в этом регионе, а также Украину. Российская дезинформация, пропаганда и манипуляции настолько заметны, что не только в НАТО, но и в самом ЕС прослеживается консенсус в плане противодействия враждебной позиции Москвы, отмечает он.

Во время состоявшейся недавно видеоконференции Североатлантического альянса эта тема стала одной из главных. В ходе встречи глава польской дипломатии Яцек Чапутович подчёркнул, что дезинформационная деятельность РФ явно прослеживается. «Она носит пропагандистский характер, и это вызывает беспокойство среди членов альянса. Примером может послужить применение дезинформации в отношении нашей страны», — констатировал глава МИД Польши.

Речь идёт о ложной информации о том, что Польша якобы блокировала пролёт российских самолётов с помощью для Италии над своей территорией. Кроме того, по мнению польского министра иностранных дел, эта помощь была всего лишь пропагандистским ходом, так как преимущественно она оказалась бесполезной.

«В этом случае цель Москвы состояла в том, чтобы подпитать разочарование итальянцев в плане отсутствия поддержки со стороны Брюсселя», — отметил автор. Явными российскими коннотациями также отличаются все фейковые новости о НАТО, к примеру, те, согласно которым американские солдаты, принимающие участие в учениях Defender Europe 2020, распространяют коронавирус среди поляков. «Цель таких действий — оказать влияние на рост отрицательного отношения в нашей стране к размещению этих солдат и поставить под сомнение само НАТО», — добавил он.

«Россия представляет собой угрозу для Балтийского моря, Чёрного моря, Украины и Сирии, и это не изменилось», — отметил министр Чапутович. В последнее время в НАТО наблюдается усиление проявлений враждебной активности российских сил в странах Прибалтики и даже в странах региона канала Ла-Манш. Более того, РФ по-прежнему разжигает конфликт в Донбассе и поддерживает сепаратистские силы, которые нарушают соглашение о прекращении огня. Кремль также использует пандемию для укрепления своего господства в аннексированном Крыму*. Согласно положениям нового закона, владельцами земли в Крыму сейчас смогут быть только граждане Российской Федерации. Это очень сильный удар в адрес украинцев и татар, рассказывает автор.

В статье журналист также обращает внимание на то, что действия Кремля встречены резким осуждением со стороны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который призвал Россию к тому, чтобы она оказала влияние на сепаратистов с целью соблюдения соглашения о прекращении огня во время пандемии коронавируса.

«Несмотря на российскую агрессию, альянс не намерен уступать ей ни в одной области. Вопреки угрозам, исходящим из Кремля, балканская страна Северная Македония, которую Кремль считал своей сферой влияния, стала 30-м членом Североатлантического альянса», — напомнил Петар Петрович.

Во время видеоконференции НАТО также явно просигнализировало о своём намерении более тесно сотрудничать с Украиной и Грузией путём проведения учений и обмена радиолокационными данными. Йенс Столтенберг предупредил, что реакцией НАТО на российскую пропаганду и дезинформацию станет прозрачность, предоставление фактов, защита прав открытых обществ и свободной прессы. Он указал на единство альянса и его широкую поддержку среди граждан стран-членов. Согласно результатам недавно проведённых опросов, 81% опрошенных выступает за сильный оборонительный альянс между Европой и США, а 76% считают, что в случае нападения на их страну, другие страны должны поспешить на помощь.

«Ни коронавирус, ни российское недовольство не повлияют на решения НАТО об укреплении восточного фланга или увеличении численности американских войск, базирующихся в Польше», — подчёркивает автор. В настоящее время в Польше насчитывается около 4500 американских солдат. В соответствии с соглашением, подписанным в прошлом году президентами Польши и США Анджеем Дудой и Дональдом Трампом, в ближайшее время должны прибыть ещё 1000 американских солдат.

Столтенберг также послал Кремлю чёткий сигнал о том, что «оперативная готовность будет сохранена». «НАТО было создано для борьбы с кризисом. Наши боевые группы на восточном фланге присутствуют, и они там останутся. Более того, при необходимости они будут увеличены. Мы видим рост российского военного присутствия вблизи наших границ», — отметил он. В контексте Польши постоянное военное укрепление Калининградской области представляется особенно опасным, подчёркивает Петрович.

В статье он отмечает, что пропагандистская деятельность РФ не была не замечена Европой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен подчеркнула, что ЕС должен усилить борьбу с фейковыми новостями в контексте пандемии коронавируса, поскольку они угрожают безопасности граждан стран-участниц.

Автор статьи также пишет о том, что Кремль не только пытается усилить свое влияние на общество с помощью лжи, но и готовит его к экономическому кризису, который будет становиться всё более глубоким в ближайшее время. Владимир Путин прекрасно понимает, что именно пустые кошельки обычных россиян и повышение пенсионного возраста больше всего подорвали уровень его популярности в обществе. Поэтому меры, которые российские власти используют — официально — для противодействия пандемии, вероятно, будут применяться для дальнейшего усиления контроля над гражданами, расширения цензуры и борьбы с оппозицией или обычными критиками российской действительности.

Польский центр восточных исследований обращает внимание на тот факт, что среди положений, ужесточённых в ускоренном порядке, особое внимание уделяется мониторингу граждан с использованием передовых цифровых технологий. «Существует высокая вероятность того, что пандемия станет своего рода испытательным полигоном для улучшения методов наблюдения, для того чтобы в будущем использовать их для борьбы с политическими противниками и подавления социального недовольства. Это лишь вопрос времени, как быстро данные, собранные во время пандемии, будут интегрированы во взаимосвязанные управляемые государством базы данных», — говорится в докладе центра.

В нём также содержится информация о том, что серьёзное беспокойство вызывает ужесточение мер наказания за фейковые новости, когда они связаны с сообщениями о пандемии. «Согласно новым правилам, в принципе, любая информация, критикующая власти, может рассматриваться как сознательное распространение дезинформации, которая опасна для общественной безопасности, здоровья или жизни граждан», — бьёт тревогу Польский центр восточных исследований.

«Эти примеры дезинформации — как для внешнего, так и для внутреннего использования — ещё раз показывают, насколько угроза со стороны Москвы опасна для Польши и Запада. Кремль не остановится ни перед чем на пути к достижению своих целей», — резюмирует на портале TVP Info журналист Петар Петрович.



* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).