Сын Александра Малинина сообщил о смерти матери Инны Курочкиной

07.04.2020, 15:09, Разное

Сын известного певца Александра Малинина Никита рассказал о смерти матери Инны Курочкиной. Она ушла из жизни три месяца назад, но известно об этом стало только в день её рождения.

Никита Малинин опубликовал свою фотографию с мамой 7 апреля. В этот день ей должно было исполниться 60 лет. Трогательными словами благодарности самому родному человеку «с большим сердцем» сопроводил фото ее сын. Он родился в семье Александра Малинина и Инны Курочкиной в 1981 году. Архивное фото улыбающейся красавицы — первой жены певца — растрогало поклонников. Они не знали о том, что Никита Малинин недавно пережил страшную потерю, лишившись матери.

Лента полна слов соболезнования от его коллег и подписчиков. Осенью 2018 года музыкант поздравлял с 60-летием своего отца. Александр и Никита Малинины обнимаются на снимке, очень похожие и счастливые, по словам фолловеров. К сожалению, такого же снимка с мамой у сына нет. Есть другой, который он бережно хранит.

Инна Курочкина играла на скрипке в ансамбле «Поющие гитары», на одном из концертов произошло знакомство родителей Никиты Малинина. Брак их вскоре распался, они не были вместе, но сумели воспитать очень доброго человека и хорошего артиста, о чем и пишут поклонники.