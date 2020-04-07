 

В РФ предложили повысить цену на газ для населения

07.04.2020, 15:08, Новости дня

ФАС предложила повысить на 3% оптовые цены на газ, предназначенный населению.

«Утвердить с 1 июля 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», – говорится в проекте приказа, передает ТАСС.

Цены на газ для других категорий потребителей, не включающих население, с 1 июля предлагается увеличить на 2,99%.

Ранее премьер Михаил Мишустин заявил, что правительство введет временный мораторий на штрафные санкции за неоплаченные коммунальные услуги.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.03 / Круизный лайнер Grand Princess возвращается в Калифорнию из-за коронавируса

12.03 / Сопредседатель предвыборного штаба Путина возглавила фонд, который будет контролировать “Яндекс”

21.02 / В ЦОДД поддержали конфискацию автомобилей за нарушения ПДД

06.02 / ФАС предложила отменить госрегулирование тарифов в международных авиатерминалах

12.02 / Гривна к доллару укрепилась до 24,42 грн/$

21.02 / Учителя в Сочи отстранили от работы после применения удушающего приема к школьнику

06.04 / Цена нефти на торгах в Лондоне продолжает снижаться

04.03 / Аласания: Все, что упадет сейчас на счет Общественного, уйдет на погашение долга Euronews. А дополнительных средств у нас даже близко нет

07.02 / Негативные последствия укрепления гривны преимущественно краткосрочные, а преимущества долгосрочные – НБУ

10.02 / Малиновский забил решающий гол за “Аталанту” через восемь минут после выхода на замену

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска