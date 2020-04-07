«Куда смотрел Воланд?»

07.04.2020, 14:56, Разное

История с москвичом Иисусом Воробьевым закончилась благополучно лишь благодаря ее абсурдности.

События, развернувшиеся 4 апреля в Москве, многие справедливо окрестили булгаковскими. Место действия — Патриаршие пруды. Герой — прогуливавшийся там со своим псом Платоном 42-летний местный житель Иисус Адильевич Воробьев (по словам мужчины, его реально так назвали родители).

Воробьева тормознули полицейские и сказали, что гулять на Патриарших запрещено (позже выяснилось, что Патриаршие пруды не внесены в перечень запрещенных для прогулки мест). Иисус сказал, что имеет право гулять с собакой возле дома (это разрешает и режим самоизоляции, объявленный мэром Москвы). Стражи порядка сказали, что права такого у него нет, гражданин отвечал, что есть. Через две минуты Иисусу уже закручивали руки за спиной и впихивали в полицейскую машину. Наблюдавший за всем этим пес Платон остался на улице один. Видео инцидента выложила жительница соседнего дома. Растерянный пес самостоятельно добрался до своего подъезда, где его встретила супруга Воробьева.

Фамилия дежурного, принявшего в ОВД Иисуса, была Берлюс (почти Берлиоз). Ну и еще на дворе стоял весенний месяц нисан.

В тот самый момент, когда на Патриарших винтили Иисуса, патриарх Кирилл разъезжал по Москве с иконой (непристегнутой, между прочим) на своем «Мерседесе». Тем самым, как объяснял святейший верующим согражданам, он разгонял злой дух — коронавирус.

«Интересно, как бы прокомментировал всю эту чертовщину сам Михаил Афанасьевич?», «Куда смотрел Воланд?», «А Аннушка масло уже разлила?» — все эти вопросы москвичи двое суток задавали друг другу в соцсетях, обсуждая абсурдный кейс Воробьева и его собаки.

Воробьев у Пресненского районного суда. Фото: РИА Новости

Иисуса же до двух ночи продержали в отделении и отпустили в воскресенье до суда, составив протокол об административном правонарушении по статье 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). По версии МВД, при задержании Воробьев ругался матом и желал стражам порядка смерти. Суд над ним был назначен на 6 апреля.

«Реально на себе испытал, что Москва превратилась в Освенцим, когда у родителей отбирали детей и раскидывали по разным камерам, — делился Воробьев эмоциями в своем фейсбуке. — Полицаи, по-другому и не скажешь, схватили меня на Патриарших, когда я гулял со своей собакой, меня бросили к себе в автобус, а ее бросили на улице. И даже не дали домой отвести, даже позвонить не дали, чтобы за ней пришли».

Пока Воробьев в ожидании суда раздавал интервью журналистам о грозящих ему 15 сутках ареста и фотографировался со своим псом, чертовщина продолжилась: московскую полицию неожиданно раскритиковал за инцидент с Иисусом сенатор Клишас, а начальница главного нашего пропагандистского канала Маргарита Симонян наоборот МВД горячо поддержала, написав у себя в телеграме:

«Как же чуваку повезло, что его задержали на Патриарших. На Пятой Авеню сразу бы пристрелили».

Иисус (слева) по видеосвязи в суде. Фото: РИА Новости

Вечером в понедельник Иисуса Воробьева все-таки не закрыли на 15 суток административного ареста. Пресненский суд Москвы в закрытом режиме (из-за карантина) приговорил его к штрафу в 1000 рублей. Стороны участвовали в заседании по видеосвязи. Вину свою Воробьев не признал.

Адвокаты и юристы после этой истории опубликовали короткую справку о том, как себя вести, если вас в период самоизоляцию остановили на улице полицейские. «Если от вас требуют покинуть то или иное место, лучше внимательно выслушать и хотя бы формально подчиниться требованиям сотрудника полиции. Пытаться объяснить, что у вас есть веские причины, не имеют смысла, как и вступать в правовую дискуссию.

Для сотрудника полиции существует только две опции: подчинился — не подчинился.

Если вы не выполняете требования сотрудника полиции, вам может потребоваться другая наша памятка — «О действиях при задержании во время пандемии».

Иисус Воробьев намерен обжаловать решение суда.

Вера Челищева

репортер, глава отдела судебной информации

P.S.

На сегодняшний день столичное ГУВД составило более 160 протоколов по административным правонарушениям, связанным с нарушением режима самоизоляции. Через день после Иисуса Воробьева в столице задержали 28-летнего фотографа во время съемки на крыше, ему выдали уведомление о «запрете выходить на улицу гражданам старше 65 лет».

Впрочем, первая неделя работы нового закона о штрафах и наказаниях за нарушения режима самоизоляции показала, что не только в Москве, но и в регионах ситуация порой доходит до абсурда.

Так, в Перми 6 апреля оштрафовали на 20 тысяч рублей местного жителя лишь за то, что тот подвез знакомую на своей машине. За поездки на личном транспорте штрафуют и жителей Белгородской области. Ну, а в Чеченской республике силовики и вовсе получили от президента Кадырова право избивать граждан, посмевших выйти из дома.