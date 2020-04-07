Митрополит Даниил назвал коронавирус наказанием для российского народа

07.04.2020, 14:53, Новости дня

Коронавирус является следствием грехов, наказанием божиим для российского народа, сообщил митрополит Курганский и Белозерский Даниил (Доровских).

«Сегодня важно уразуметь, что коронавирус – это следствие наших грехов, наказание Божие нашему народу. Напоминание, что нужно уповать не на спирт и другие дезинфицирующие жидкости, а в первую очередь на Бога. И, конечно, сейчас очень важно обратить внимание на призыв Святейшего Патриарха Кирилла и многих других архипастырей и священнослужителей: люди, покайтесь, люди, изменитесь!» – передает его слова «Царьград».

Он также заявил, что не согласен с мыслью, что только спрятавшись в своем жилище люди не заболеют, а в храмах наоборот.

«Да, понятно, что все мы физически когда-то умрем, и сложно сказать, что станет «пусковым механизмом»: клещ, который тебя укусил, инфаркт, онкология или туберкулез, который распространяется со страшной силой и охватывает куда большее число людей, нежели коронавирус. Но сегодня мы почему-то ставим на первое место именно коронавирусную инфекцию», – сказал он.

Ранее патриарх Кирилл совершил объезд российской столицы с чудотворной иконой Богоматери «Умиление» для избавления от пандемии коронавируса. Он также призвал верующих пока не посещать храмы.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.